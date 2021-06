Cuiabá vence o Fluminense e conquista primeira vitória no Brasileiro de Aspirantes

O Cuiabá conseguiu, hoje, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No estádio Dutrinha, os garotos do Dourado venceram o Fluminense por 1 a 0.

O Cuiabá abriu o placar em uma jogada rápida de contra-ataque. Lucas Cardoso aproveitou a sobra após o chute de Gustavo Nescau na área e finalizou para a defesa do goleiro. No rebote, Lucas balançou as redes.

O Dourado quase marcou o segundo aos 30 minutos da etapa complementar. Lucas Cardoso fez grande jogada pela direita e serviu Gustavo Nescau. O camisa 9 chutou cruzado e assustou o goleiro do Flu. O Tricolor quase empatou cinco minutos depois. Daniel subiu mais alto que a zaga e cabeceou forte. Matheus Nogueira defendeu. No fim do jogo, o Fluzão fez uma ronda na área do Dourado, mas não conseguiu o empate.

Com o primeiro triunfo no campeonato, o Cuiabá está na sexta colocação do Grupo A, com três pontos. O Flu surge na sétima colocação do Grupo B, com um ponto conquistado.

Na próxima terça-feira (29), o Cuiabá vai ao Couto Pereira, em Curitiba (PR), enfrentar o Coritiba. No mesmo dia, o Fluminense encara o Corinthians, no Rio de Janeiro (RJ).

Por:Redação Só Notícias (foto: assessoria)

