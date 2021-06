Corinthians vence o Sport e acaba com jejum na Neo Química Arena

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os mandantes martelaram até abrir o placar, nos acréscimos, antes do intervalo. Iago Maidana tentou cortar cruzamento de Mosquito e mandou para as redes, contra.

Logo no primeiro lance, Vitinho serviu Mosquito, que mandou para as redes e foi às lágrimas. Ele perdeu o pai há poucos dias. A cena emocionante, porém, acabou anulada devido a um impedimento confirmado pelo VAR, mas que gerou muitas divergências.

Sem Luan, machucado, Sylvinho manteve Jô entre os titulares, contou com o retorno de Mosquito e apostou em Vitinho no lugar que vinha sendo ocupado por Roni.

Na próxima rodada, o Corinthians vai enfrentar o Fluminense, em São Januário, às 16 horas de domingo. No mesmo dia, o Sport vai receber o Cuiabá, na Ilha do Retiro, às 20h30.

O resultado interrompeu a série de três derrotas seguidas do alvinegro na Neo Química Arena e também representou o primeiro triunfo de Sylvinho com a equipe, em Itaquera.

O Corinthians fez 2 a 1 em cima do Sport Recife na noite desta quinta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

