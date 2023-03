Curso gratuito de programação e tecnologia abre vagas para paraenses; saiba como se inscrever

Curso on-line e gratuito de programação e tecnologia oferta 200 vagas. — Foto: Divulgação

Objetivo é formar mão de obra para um mercado aquecido e promover a inclusão de mulheres e de pessoas negras no setor

Paraenses têm até o dia 17 de março para se inscrever no processo seletivo para a nova turma do Redes DigitALL, um curso on-line gratuito de programação e tecnologia.

Os interessados em participar do curso, com duração de seis meses, podem se inscrever pela internet. Ao todo, são 200 vagas ofertadas.

A iniciativa é da Fundação Bunge, em parceria com o Global Digital Office da Bunge e o Programa Oracle Next Education.

Após a realização do curso, os currículos dos alunos serão automaticamente incluídos no banco de vagas da fundação e do programa.

Segundo as instituições, um agente de empregabilidade do projeto também irá buscar eventuais oportunidades de emprego para os participantes em áreas de tecnologia de empresas diversas — o encaminhamento ocorre de acordo com vagas disponíveis e perfis avaliados enquadrados com as posições selecionadas.

“Qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha concluído ou que estejam cursando o Ensino Médio pode participar do processo seletivo. Serão selecionados aqueles que tiverem interesse pela área de tecnologia e programação, que tenham disponível computador com acesso à internet, além de tempo disponível para dedicação ao curso.

Um ponto importante avaliado no processo é a inclusão de grupos minoritários, por isso a priorização de mulheres e pessoas negras na seleção”, explicou a diretora-executiva da Fundação Bunge, Cláudia Buzzette Calais.

Formação

De acordo com a organização do projeto, o curso será realizado entre abril e outubro de 2023, à distância, e será constituído de formação técnica e socioemocional.

No eixo da formação técnica, os selecionados integrarão o Programa Oracle Next Education, com acesso aos conteúdos relacionados à área de tecnologia e foco em programação, Lógica de Programação, Front End ou Back End e OCI (Oracle Cloud Infrastructure), além de empreendedorismo.

Com relação à formação socioemocional, serão trabalhados conteúdos comportamentais, com foco no desenvolvimento pessoal, e voltados para ampliação da empregabilidade dos participantes.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de g1 Pará — Belém em 08/03/2023/18:23:48

