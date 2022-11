Curso para promoção da igualdade racial e combate ao racismo é lançado para agentes de segurança

A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNPIR/MMFDH) lançou na sexta-feira (25) o Curso EaD “Segurança de Grupos Vulneráveis: Promoção da Igualdade Racial”. A capacitação é uma das iniciativas resultantes do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MMFDH e Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e tem como objetivo promover ações de ensino e pesquisa voltados para a promoção da igualdade racial e o combate ao racismo. O curso é gratuito, está com inscrições abertas e é voltado, exclusivamente, para profissionais da segurança pública e defesa social.

Durante o lançamento, o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Paulo Roberto, comemorou a parceria e a oportunidade de capacitação. “Esse curso é de extrema importância tendo em vista o alcance. Em contato direto com o cidadão, o agente de segurança precisa lidar com as mazelas da sociedade. Quanto mais preparado para isso, melhores resultados alcançaremos em relação ao combate ao racismo”. A parceria com o MJSP determina, ainda, que outras iniciativas relacionadas à formação sejam realizadas, como simpósios, seminários, webinar, publicações e pesquisas sobre a temática da igualdade racial.

A secretária executiva do MMFDH, Tatiana Alvarenga, parabenizou a iniciativa. “É preciso cuidar de quem cuida e esse curso fortalece o protagonismo dos agentes de segurança ao mesmo tempo que combate o racismo de forma direta”. A secretária citou ainda algumas das temáticas que serão abordadas no curso: Percurso Social, Político e Jurídico da População Negra no Brasil; Identidade e Estrutura: Conceitos de Estereótipo, Preconceito, Discriminação, Identidades e Racismo; Sistema Legal e Proteção e a Promoção da Igualdade Racial; Atividade Policial e Igualdade Racial; e Igualdade Racial: Boas Práticas na Segurança Pública.

O curso

A capacitação foi desenvolvida pela secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen) e oferece aos matriculados novas e eficientes ferramentas para enfrentar e combater qualquer forma de discriminação baseada na cor, na raça e na condição social.

Com carga horária de 40 horas-aula, a capacitação também busca despertar a consciência do profissional quanto à necessidade de empregar esforços para a superação das desigualdades raciais que afligem os mais vulneráveis.

“Por meio de lições que remontam desde o Brasil Colônia, será possível compreender a evolução do racismo e a sua influência nas relações sociais e econômicas, impactando diretamente a própria segurança pública”, explica a secretária da Segen, Ana Cristina Santiago.

Oportunidade

Sobre o curso, a tenente-coronel de Oficiais Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PMDF), Cristiane da Silva Antunes, falou sobre a importância da iniciativa. “Eu entendo que esse curso é muito importante não só para a segurança pública, mas para o país. Nós, que fazemos parte das forças de segurança, precisamos conhecer a desigualdade racial. No trabalho no dia a dia precisamos efetivar ações que transmitam cuidado e segurança com a população mais vulnerável. Esse curso é importante, necessário e chegou em ótima hora!”, aponta.

O curso “Segurança de Grupos Vulneráveis: Promoção da Igualdade Racial” estará disponível na Plataforma de Ensino a Distância da Segen para todos os profissionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública

