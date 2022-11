Policial Civil morre e outro fica ferido em acidente no Pará

Um policial civil morreu no acidente. |Foto: Reprodução

Segundo informações da polícia, um outro agente que estava dentro da viatura, foi socorrido em estado grave.

Um policial civil de Ipixuna do Pará, identificado como Tiago Uchoa, morreu após a viatura capotar em um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (28), próximo de Paragominas, sudeste paraense.

Um outro policial civil e uma investigadora também estavam dentro da viatura e foram socorridos em estado grave por uma equipe de resgate dos bombeiros e levado para uma unidade de saúde.

Além dos policiais, há informações de que haviam dois detentos dentro da viatura, que sofreram apenas ferimentos e também foram socorridos.

De acordo com as primeiras informações, Tiago era recém formado e estava atuando a pouco tempo, começou em Paragominas e logo foi transferido para Ipixuna do Pará. (Com informações de Gustavo Paixão/Paragominas).

Mais informações em instantes.

Jornal Folha do Progresso em 29/11/2022/16:22:44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...