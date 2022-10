Criptomoedas: estratégias para investir e a adequação do meio jurídico

(Foto:Fonte: Pixabay ) – Até algum tempo atrás, pouca gente sabia o que era uma criptomoeda, mas atualmente esse se tornou um dos assuntos mais comentados na área de investimentos no Brasil. Afinal, algumas dessas moedas virtuais ganharam muita força nos últimos tempos e seus investidores obtiveram lucros.

Por isso, confira neste artigo algumas informações sobre estratégias para investir de forma mais eficiente em criptomoedas, bem como alguns exemplos de como o uso dessas moedas virtuais tem gerado debates no meio jurídico.

Estratégias para investir em criptomoedas

Para saber como investir em criptomoedas, é preciso antes pesquisar muito bem sobre o assunto. Isso inclui saber quais são as melhores estratégias para ter sucesso nesse tipo de aplicação financeira.

Uma dessas estratégias é o copytrading, ideal para quem não tem experiência no mercado financeiro. Ele permite que os operadores “copiem” as estratégias dos melhores traders. Muitas plataformas têm ofertado esse serviço aos seus usuários, oferecendo assim aos clientes a possibilidade de se tornarem copytraders de sucesso e se aprofundarem mais no universo dos investimentos.

Outra estratégia que os investidores costumam ter em mente no momento de investir em criptomoedas é “investir apenas um determinado valor que pode ser perdido”. Assim, você estará preparado para qualquer eventualidade que possa acontecer com o valor aplicado, como o que aconteceu em 2018, por exemplo, quando o Bitcoin perdeu 23% do seu valor.

No entanto, a queda de valor das criptomoedas em 2018 não afetou a sua popularidade e, desse modo, seguem em alta. O governo brasileiro tem até mesmo cogitado criar a sua própria moeda digital, o Real Digital. A ideia é que daqui a algum tempo as transações através do Pix também possam ser feitas com esse dinheiro virtual.

Por fim, o investimento a longo prazo também pode ser considerado como estratégia para as criptomoedas. Enquanto algumas pessoas esperam resultados rápidos, a realidade dos investidores de sucesso nesse setor costuma estar relacionada ao fato de deixarem o dinheiro aplicado em moedas virtuais por alguns anos antes de obterem algum lucro.

Como o meio jurídico tem se adequado às moedas virtuais?

Uma das questões que vieram à tona recentemente no mundo jurídico com relação às criptomoedas foi a concessão da justiça gratuita para quem possui investimentos em moedas virtuais. Afinal, para poder contar com esse benefício que isenta os beneficiários de despesas processuais, quem recorre à justiça precisa comprovar que não possui recursos financeiros para arcar com o processo.

No entanto, diversas jurisprudências têm concedido a gratuidade da justiça para quem possui esse tipo de investimento. Uma dessas decisões foi tomada pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, no Pará, que concedeu ao autor a isenção dos custos processuais mesmo com as suas aplicações em moedas virtuais. Os juízes argumentam que, para que uma pessoa faça jus a esse benefício, ela não precisa estar em condição de miséria.

Outra questão que tem sido discutida é a possibilidade de penhora de criptomoedas. Esse é um instrumento judicial para apreender bens de um devedor, que tem como exceção, por exemplo, a residência familiar, que de acordo com entendimento recente do TRT-15, é considerada um bem impenhorável. Um projeto de lei que tem sido debatido pela câmara dos deputados é uma proposta para que seja possível a penhora de criptoativos. Ela deverá ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em breve.

Por isso, ao utilizar criptomoedas é importante levar em conta diversos aspectos, tais como averiguar a melhor estratégia (de acordo com o investimento que deseja realizar) e avaliar os aspectos jurídicos que estão em discussão acerca do assunto.

