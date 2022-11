Edital seleciona conteudistas para cursos de direitos humanos da Escola Virtual de Governo

Em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG), a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) abre inscrições para a Chamada nº 06/2022, com vistas à seleção de profissionais para a elaboração de conteúdo para cursos na modalidade a distância, a serem ofertados pela Escola Virtual de Governo (EV.G). Os interessados devem se inscrever até o dia 2 de dezembro de 2022.

Consulte o edital

Veja o cronograma

A seleção busca especialistas para a criação do conteúdo de três cursos no âmbito do Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos (PNEC-DH), iniciativa do MMFDH. Os cursos têm como tema: ‘O conceito biopsicossocial da deficiência’; ‘Seleção e gestão de pessoas com deficiência: aperfeiçoamento e capacitação’; e ‘Atuação da Segurança Pública nas ocorrências de Trabalho Escravo’.

Para participar do certame, é necessário preencher alguns requisitos obrigatórios, como ter pós-graduação na área do tema a que estiver se candidatando, atuação profissional na área do tema escolhido, experiência em desenvolvimento de material didático e conteúdo, texto autoral com proposta de curso e sua justificativa e estrutura da proposta de curso a distância com carga horária de 30 horas.

De acordo com a publicação, as inscrições ocorrerão exclusivamente pela internet, por meio do envio do formulário de inscrição preenchido, com currículo atualizado (qualquer modelo). Os documentos deverão ser anexados em formato PDF e os candidatos poderão realizar inscrição para até dois temas.

Formulário de inscrição

PNEC-DH

O Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos (PNEC-DH) é um programa gerido pelo Departamento de Promoção e Educação em Direitos Humanos da SNPG/MMFDH, composto por cursos sobre temas variados de direitos humanos e que tem como principal finalidade oferecer formação sobre o assunto na modalidade de ensino a distância.

O PNEC-DH tem dois objetivos específicos: promover conhecimento sobre direitos humanos, para que o cidadão possa compreendê-los e exercê-los, e promover o desenvolvimento da autonomia do sujeito de direitos, a partir da formação da consciência crítica sobre os direitos humanos.

Os cursos do programa são indicados para os mais diversos públicos, incluindo representantes de movimentos sociais, organizações sociais e espaços governamentais e não governamentais, estudantes do ensino formal, servidores públicos, dentre outros.

O PNEC-DH é realizado em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) no âmbito da Escola Virtual de Governo (EV.G), por meio da qual são disponibilizados os diversos cursos em Direitos Humanos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/11/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com