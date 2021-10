Cursos de curta duração são oferecidos a brasileiros por universidade nos EUA

Interessados devem se inscrever até o dia 31 de outubro

A California State University, em Northridge, nos Estados Unidos está com inscrições abertas para cursos de curta duração. O público alvo são estudantes brasileiros do último ano da graduação e profissionais graduados com interesse nas áreas de Marketing, Comunicação, Liderança e Marketing Digital.

Serão oferecidas 20 bolsas de estudo e as vagas estão disponíveis para as turmas de julho de 2022 e janeiro de 2023. Com duração de 80 horas, o aluno pode escolher entre 4 programas: Communication, Design & Innovation; Digital Companies & E-Business Revolution; Design Thinking & Innovation; e Leadership in an Age of Disruption.

Com a bolsa de 50%, o investimento é de US$ 3.329 e pode ser parcelado em até 16x de US$ 208. Em conjunto ao programa, é oferecido um módulo gratuito de Business English, focado em melhorar a fluência do idioma no contexto empresarial.

Além do conteúdo teórico e estudos de casos, o programa oferece visitas a empresas e conversas com executivos americanos com o objetivo de proporcionar uma imersão na realidade de negócios globais de forma completa.

Gustavo Geoffroy participou da turma de Communication, Design & Innovation em janeiro de 2020. Para ele o programa foi uma possibilidade de conhecer pessoas de todos os lugares do mundo e aprender com ótimos professores, permitindo que o aluno forme um networking internacional. “O curso abre nossa mente para novos horizontes, é um programa incrível, recomendo para quem quer ter uma experiência para mudar a vida”, afirma.

Como se candidatar

Organizada pela escola de negócios IBS Americas, as inscrições acontecem até o dia 31 de outubro. Para realizar a inscrição, o candidato deve entrar na página da universidade, escolher o curso desejado e preencher o Application Form, inserindo o cupom CSUN-10.50 para obter o desconto de 50%. A partir do formulário enviado, a equipe da IBS Americas retornará com o resultado da candidatura, por e-mail ou telefone, em até uma semana. Em caso de dúvidas, é possível contatar a equipe pelo e-mail info@ibs-americas.com.

As bolsas são referentes aos períodos de julho de 2022 ou janeiro de 2023, logo, caso o estudante não consiga ir aos Estados Unidos na data inicialmente desejada por conta da pandemia do coronavírus, é possível postergar a viagem para o semestre seguinte sem custo adicional e mantendo os benefícios da bolsa obtida.

