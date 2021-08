Ufopa divulga resultado final de vestibular que oferta vagas em Novo Progresso e Rurópolis

Ufopa divulga resultado final de vestibular que oferta vagas em Rurópolis e Novo Progresso — Foto: Sílvia Vieira/G1 Santarém

Foram ofertadas 90 vagas para cursos de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e Agronomia.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou neste sábado (7) o resultado final do Processo Seletivo Especial 2020. A seleção foi para preencher 90 vagas nos cursos de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental em Novo Progresso, e em Agronomia, disponibilizado no polo Rurópolis.

Confira a lista dos aprovados

As listas com os aprovados estão disponíveis no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do processo seletivo.

As ofertas dos cursos foram disponibilizadas através do projeto Forma Pará, desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) em convênio com instituições públicas de ensino superior e prefeituras ou organizações sociais.

Por G1 Santarém — Pará

07/08/2021 16h21

