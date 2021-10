Polícia Civil prende acusado de homicídio em Castelo de Sonhos.

Jaime Batista de França (Foto:Redes Sociais) – A Polícia Civil, através da Delegacia de Castelo de Sonhos, representado pela autoridade Policial Delegado Francimar, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva de um homem acusado de crime de roubo seguido de morte.

A prisão ocorreu nesta quinta-feira 7 de outubro de 2021, no distrito de Castelo de Sonhos, onde reside o acusado.

Após excelente trabalho de investigação da Polícia Civil de Castelo de Sonhos o nacional JAIME BATISTA DE FRANÇA, foi preso acusado de latrocínio, (roubo seguido de morte), a vítima foi ANTONIO ZANINI SOBRINHO, conhecida por TITO.

O fato ocorreu no dia 15/12/2019, no Assentamento Castanheira, no distrito de Castelo de Sonhos (Altamira-PA). A polícia acredita que o mesmo usou um facão para matar a vítima.

JAIME BATISTA DE FRANÇA, foi preso acusado do cometimento do crime de roubo seguido de morte, artigo 157, §3º, inciso II do Código Penal, a prisão só foi possível, após investigações da Autoridade Policial Delegado Francimar, que representou pela prisão do acusado Jaime.

O preso será encaminhado para exame de corpo de delito e será levado para cadeia de Novo Progresso, onde ficará à disposição da justiça.

A polícia acredita que o mesmo usou um facão para matar a vítima.

Veja a foto

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES SARGENTO CRUZ E PC

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...