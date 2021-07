Cursos profissionalizantes ajudam desempregados a reingressarem ao mercado de trabalho

No Brasil, as opções mais populares são de Informática, Cozinheiro, Confeitaria e Marcenaria

Uma das opções mais procuradas por quem deseja seguir carreira numa área que não exige o ensino superior são os cursos profissionalizantes, que preparam o aluno para uma determinada profissão e ajuda-o a encontrar boas oportunidades no mercado de trabalho.

No Brasil, onde o cenário do desemprego é alto (14,8 milhões) e houve aumento na taxa de evasão escolar (3,5 milhões), a educação profissional é alternativa para desenvolver competências profissionais de jovens e adultos com objetivo de rápido ingresso no mercado de trabalho.

Atualmente, existem dois tipos de cursos que podem ser encontrados como profissionalizantes: os técnicos, que entregam uma formação mais ampla para que o estudante se torne técnico em algum ramos, e os livres, que desenvolvem habilidades para ingresso no mercado de trabalho em áreas que não exigem formação técnica nem superior. No Brasil, as opções mais populares são de Informática, Cozinheiro, Confeitaria e Marcenaria.

Evento debate Educação Profissional

Para debater esse tema, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realiza, de 2 a 7 de agosto, com acesso gratuito e on-line, o 2º Fórum Internacional de Educadores sob a temática Educação Profissional, Inovação e Formação Cidadã.

O evento terá participação de convidados de destaque no meio educacional, nacionais e internacionais, dos Estados Unidos e Portugal, além de especialistas da instituição brasileira.

Com a mediação de Márcia Cristina Fragelli, pesquisadora, autora de livros na área educacional e coordenadora educacional no Senac São Carlos, o Fórum será realizado de 2 a 6 de agosto, às 15h, e no sábado (7) às 9h30. A transmissão é aberta ao público e será feita no canal do YouTube do Senac São Paulo, mediante a inscrição na página do evento.

A abertura do evento ocorrerá com o bate papo sobre Ancestralidade, Comunidade e Escola: o papel da educação frente aos desafios globais com Lucila Mara Sbrana Sciotti, superintendente de operações do Senac São Paulo e Ailton Alves Lacerda Krenak, líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro.

Programação:

– Ancestralidade, Comunidade e Escola: o papel da educação frente aos desafios globais

Data: 2/8/2021

Horário: às 15 horas

– Tecnologia como Ferramenta de Aprendizagem

Data: 3/8/2021

Horário: às 15 horas

– Metodologias Ativas: a escola e seus interatores no processo de ensino e aprendizagem

Data: 4/8/2021

Horário: às 15 horas

– Inovação no Ensino-Aprendizado através do Fazer: práticas e dinâmicas, postura maker, colaborativismo e competências do século XXI

Data: 5/8/2021

Horário: às 15 horas

– Formação dos Docentes: contornos urgentes e emergentes da atualidade

Data: 6/8/2021

Horário: às 15 horas

– Reflexões sobre a Conexão entre a História da Educação e a Educação Profissional diante das Transformações exigidas pelo Mundo do Trabalho

Data: 7/8/2021

Horário: às 9h30

