Rico em fibras, vitaminas e proteínas, açaí traz diversos benefícios à saúde

Fruto auxilia no aumento da energia corporal e contribui no combate ao envelhecimento da pele, além de auxiliar na prevenção da perda de memória

O açaí é um fruto natural da região Norte do Brasil, que se desenvolve nas florestas tropicais da Amazônia. Ele pode ser consumido de variadas formas, como polpa, vitamina, sorvete, entre outros. Rico em vitaminas, lipídeos, fibras e proteínas é um alimento que traz diversos benefícios para a saúde.

De acordo com Jéssyca Sarmento, nutricionista do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, o açaí pode ser um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável ou até mesmo para dar mais energia corporal na hora do treino.

“O açaí é rico em fibras, vitaminas e minerais, que, associado a uma boa alimentação saudável, pode se tornar um aliado no combate ao envelhecimento precoce da pele por possuir ação antioxidante”, explica a profissional.

Os benefícios do açaí à saúde são diversos, de acordo com a nutricionista do hospital, que pertence ao Governo do Pará e é gerenciado pela Pró-Saúde. Segundo Jéssyca, alguns efeitos positivos do fruto não são tão conhecidos pela população.

“Por exemplo, o açaí ajuda a melhorar a saúde mental, pois possui polifenóis, que são micronutrientes responsáveis por reduzir processos inflamatórios, e assim auxilia na prevenção da perda de memória”, explica.

Além disso, o fruto amazônico é rico em carboidratos, proteínas e gorduras boas, que contribuem para o tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares, como o colesterol LDL, conhecido popularmente como “colesterol ruim”.

Mito ou verdade

Até hoje, ainda existem alguns questionamentos a respeito do consumo do açaí. Para sanar algumas dessas dúvidas, a nutricionista do HRPT listou as perguntas que mais costuma ouvir durante os atendimentos nutricionais.

– O açaí engorda?

Depende. Se o açaí for consumido, por exemplo, em uma porção de 150ml, equivale a 60 calorias sem adicionais. Assim, essa quantidade possui baixo teor calórico. Já com a inclusão de banana, granola ou mel, as calorias pulam para 250kcal.

– O açaí ajuda a emagrecer?

Sim, verdade. Consumido na quantidade correta, o alimento auxilia na perda de peso. Isso se explica porque a fruta é rica em fibras e o consumo resulta em uma saciedade por um tempo maior, evitando que logo a pessoa sinta fome novamente.

– O açaí reduz o desejo por doce?

Sim, verdade. Em sua estrutura, o açaí possui o mineral Cromo, que é responsável por exercer efeitos sobre a insulina do corpo, proporcionando saciedade e diminuindo a vontade de comer alimentos ricos em açúcares.

Outros benefícios do açaí

– Diminui o colesterol;

– Melhora a saúde cardiovascular;

– Fortalece o sistema imunológico;

– É um agente anti-inflamatório;

– Auxilia na perda de peso;

– Previne o envelhecimento precoce da pele.

O Regional da Transamazônica é reconhecido nacionalmente entre os melhores hospitais públicos do Brasil. A unidade possui a certificação ONA 3 – Acreditado com Excelência, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O reconhecimento atesta a qualidade dos serviços prestados à população no interior do Pará.

Fonte:Comunicacao HRPT/Pró-Saúde – Com Foto



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...