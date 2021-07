Traficante oferece R$ 10 mil a PM para evitar prisão no Pará

Jardel Oliveira da Silva foi preso em flagrante (Foto| DIVULGAÇÃO)

Jardel Oliveira da Silva ofereceu o “agrado” para escapar do flagrante por drogas

A capacidade e ousadia de um traficante em negociar com a Policia Militar para tentar se “safar” das grades, resultou em prisão em flagrante em Parauapebas, no sudeste paraense.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (28). Jardel Oliveira da Silva, de 35 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas após ser flagrado com uma barra de maconha de 864 gramas, além de material usado na embalagem e comercialização do entorpecente.

De acordo com as autoridades, Jardel foi avistado pelo patrulhamento da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), da Polícia Militar, em atitude suspeita no Bairro Vale dos Carajás. Durante a revista, foram encontrados a droga e os materiais na mochila do suspeito.

Na ocasião, Jardel chegou a oferecer R$ 10 mil como forma de “agrado” aos PMs para não ser preso em flagrante. Neste instante, ele recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para realização dos procedimentos legais. O destino do traficante agora é a Cadeia Pública de Parauapebas.

Com informações Correio de Carajás em 29/07/2021

