Dama de Vermelho – Investigação vai apurar ainda se as armas de fogo que aparecem no vídeo são verdadeiras

A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando um grupo que aparece armado com fuzis e escopetas fechando o trânsito na Avenida Sandu Norte, em Taguatinga, no Distrito Federal, para que uma mulher com vestido vermelho atravessasse a via. Nas redes sociais, ela foi chamada de “Dama de Vermelho.”

Nas imagens, que começaram a circular nas redes sociais nessa terça-feira (22), é possível ver cerca de dez homens parados em frente aos carros com as armas. Um deles ainda grita: “Fecha, p*”, indicando que o grupo deveria impedir os carros de passarem. (A informação é do O Tempo)

De acordo com a Polícia Civil, a investigação vai apurar ainda se as armas de fogo que aparecem no vídeo são verdadeiras. Além disso, as apurações trabalham para identificar os envolvidos na ação.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, próximo do local há um clube de tiro. Entretanto, ainda não é possível determinar se o clube tem relação com o ocorrido.

Segundo o Metrópoles, a mulher que aparece nas imagens se chama Dilma, é consultora de vendas e praticante de tiro esportivo. Em seu perfil no Instagram, ela aparece sempre posando com armas de fogo.

Depois da repercussão do caso, no entanto, ela apagou o perfil no Instagram.

