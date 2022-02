Polícia prende criminosos especializados em golpes contra instituições financeiras no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nesta terça-feira (22), os suspeitos foram flagrados com dinheiro em espécie, logo após terem cometido mais uma fraude junto ao Banco do Brasil, no bairro de Canudos. A investigação também descobriu, através de redes sociais, vários indícios de outros crimes cometidos pelo grupo, que possuía vídeos comemorando os crimes, exibindo altos valores em dinheiro.

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Pará, por meio da Central de Polícia do bairro de São Brás, em Belém, autuou em flagrante, na última terça-feira (22), quatro homens reconhecidos pela polícia por formação de uma associação criminosa especializada em crimes de estelionato contra instituições financeiras. A investigação partiu de denúncias anônimas recebidas pela polícia.

