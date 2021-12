Datafolha: Bolsonaro mantém pior avaliação de seu governo, com 53% de reprovação; aprovação é de 22%

Datafolha Jair Bolsonaro Por g1 17/12/2021 06h13 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Lula tem 48% no 1º turno, contra 22% de Bolsonaro, 9% de Moro, 7% de Ciro e 4% de Doria Lula tem 59% e Bolsonaro 30% no 2º turno de 2022

Os maiores índices de reprovação estão entre os homossexuais e bissexuais (75%) e estudantes (73%), jovens de 16 a 24 anos (59%) e moradores do Nordeste (58%). Também reprovam, com índices menores, os que ganham até dois salários mínimos (51%), entre os que ganham mais de 10 salários mínimos (48%) e moradores da região Sul (44%).

Esse é o segundo levantamento da popularidade do presidente feito depois dos atos com pauta antidemocrática de 7 de setembro.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp Compartilhe esta notícia no Telegram

Levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta sexta-feira (17) pelo site do jornal “Folha de S.Paulo” informa que o presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém o pior índice de avaliação de seu mandato. É o mesmo percentual do levantamento anterior, feito em setembro: 53% consideram o governo ruim ou péssimo e 22%, ótimo ou bom.

You May Also Like