De lingerie, Sabrina Sato posta foto com barriguinha de grávida

Sabrina Sato posou de lingerie e mostrou a barriguinha de grávida, pela primeira vez, em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (18). Na legenda, a apresentadora da Record demonstrou intensa felicidade e afirmou que o amor pela menina que espera só cresce a cada dia.

“Sempre tive vontade de fazer foto na frente do espelho, igual a das mulheres grávidas que olhava e admirava aqui no Instagram. Hoje já tenho uma barriguinha pra cuidar e estou me sentindo na minha melhor forma. Mais bonita do que nunca. O amor por ela e pela minha barriga só crescem mais a cada dia”, escreveu ela.

A apresentadora está grávida de uma menina, fruto do seu relacionamento com o ator Duda Nagle.

Por ser uma gravidez de risco, Sabrina Sato ficou internada em um hospital de São Paulo, sob repouso e cuidados médicos. Ela estava proibida de trabalhar, mas recebeu alta na quarta (9) e, cinco dias depois, já estava gravando o seu programa nos estúdios da Record.

