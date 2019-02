Delegacia registra mais de 10 mil casos de estupro contra menores no AP

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A denúncia é de fundamental importância. Aqui na delegacia, contamos, basicamente, com várias redes de proteção da criança e adolescente. Temos o disk 100, o Ciodes, através do 190, além de conselhos tutelares, escolas, entre outros”, finalizou o delegado.

A maioria dos processos ainda não foi concluída. Mais de 10 mil casos de abuso sexual foram registrados na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Descca), no Amapá. As informações foram divulgadas pelo delegado Daniel Mascarenhas. A maioria dos processos ainda não foi concluída.

