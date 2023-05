Aluno golpeia com caneta colega em sala de aula de escola em Manaus

Aluno fere colega com caneta em sala de aula (Foto: Redes sociais/Reprodução)

Um estudante de 14 anos foi apreendido após golpear com uma caneta o rosto e as costas de uma colega do 9º Ano da Escola Municipal Dom Jacson Damasceno Rodrigues, no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus.

A agressão ocorreu na manhã desta segunda-feira (8) durante a apresentação em sala de aula de um trabalho de ciências.

Um vídeo gravado por outro aluno mostra a vítima sentada na primeira fileira vendo a apresentação dos colegas, quando um deles larga o cartaz que segurava, tira a caneta do bolso e desfere na colega, também de 14 anos. Neste instante, o menor é contido por outros estudantes em meio aos gritos de desespero da turma.

VEJA AO VÍDEO:

Aluno golpeia com caneta colega em sala de aula de escola em Manaushttps://t.co/87TFMNCGin pic.twitter.com/Hgnc6uddz5 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 8, 2023

A delegada Juliana Tuma, da Deai (Delegacia Especializada em Atos Infracionais), afirmou que não sabe até o momento a extensão da gravidade das lesões na adolescente. Ela afirmou que pela violência extrema dos golpes o aluno está enquadrado em ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas. Testemunhas alegam que a vítima debochou do agressor. A adolescente recebeu atendimento médico e fará um exame de corpo de delito.

“Segundo consta em informações preliminares que já colhemos, o adolescente falou uma palavra errada [na apresentação do trabalho escolar] e essa vítima teria rido. Isso causou nele extrema irritação, que entendemos desproporcional, e ele atacou a adolescente”, disse Tuma.

O menor apreendido não tem antecedentes criminais e será encaminhado ao Juizado Infracional para aplicação de medidas socioeducativas.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/18:00:01 Com informações do Dia a Dia.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...