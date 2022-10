Delegado do Amazonas morre após ser baleado durante suposto assalto em Belém

(Foto:Reprodução) – O crime ocorreu na noite desta sexta (28), dentro de uma farmácia

Aldeney Goes Alves, delegado de Polícia Civil do Amazonas, morreu na noite desta sexta-feira (28), após ser baleado dentro de uma farmácia, localizada na avenida Senador Lemos com a Doutor Freitas, no bairro da Sacramenta, em Belém. Ele estava passando férias com a família na capital paraense.

A vítima chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas não resistiu. A Polícia Científica do Pará confirmou o acionamento para remoção para a UPA.

Vídeos de câmera de segurança circulam nas redes sociais mostrando o momento em que dois homens entram na farmácia para atirar no policial.

Um suspeito estava de camisa e boné da cor vermelha e calça escura. O outro estava com camisa e boné da cor preta e bermuda azul. O registro foi por volta das 21h. A vítima foi levada por sua esposa para a UPA da Sacramenta. Ela ficou de posse do armamento do delegado e também de um aparelho celular que um dos acusados deixou cair na fuga.

Delegado do Amazonas morre após ser baleado durante assalto em Belém https://t.co/7nDm9qMMmU pic.twitter.com/Ozwk7e8pxP — oliberal.com (@oliberal) October 29, 2022

O delegado Cláudio Galeno, titular da Divisão de Homicídios (DH), informou que neste momento está sendo realizado o levantamento do caso.

A vítima foi assassinada com seis tiros. “Houve um assassinato de um delegado, que é do Amazonas, e estava de férias aqui. Estamos agora na captura de provas, elementos e tudo que possa levar aos autores do crime. Se não me falha a memória, a vítima recebeu seis tiros”, disse o diretor da DH.

Ao ser questionado se os criminosos tentaram roubar a arma do delegado amazonense, Galeno disse que a possibilidade não está descartada. “Existe essa possibilidade, mas ainda está muito prematuro dizer qual foi o objetivo da dupla”, comentou. A família do delegado de Polícia Civil do Amazonas estava presente no momento do crime. Segundo Galeno, eles não ficaram feridos.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 29/10/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Curtir isso: Curtir Carregando...