Arte em Cores seleciona artistas do Pará e do Maranhão para a 5ª edição do projeto

Artistas interessados em produção de arte urbana devem preparar seus portfólios e fazer suas inscrições até 1º de setembro de 2024. A oportunidade contempla 19 cidades.

O projeto Arte em Cores chega à 5ª edição, reafirmando seu compromisso de estimular a cultura e a economia criativa do Pará e do Maranhão, por meio de ações de valorização da arte urbana no interior dos dois estados. A iniciativa tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realização Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serão selecionados 50 artistas visuais, com idade mínima de 16 anos, para a produção de painéis artísticos em espaços públicos de 19 cidades. As inscrições poderão ser feitas em formulário simples e objetivo, disponível no link linktr.ee/arteemcoresmove e na bio do perfil instagram.com/arteemcoresmove, até às 18 horas do dia 1º de setembro de 2024. Nestes endereços também estará disponível o edital com todas as informações.

Desde 2020, o Arte em Cores colore e transforma o espaço urbano do Pará e do Maranhão, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades de aperfeiçoamento artístico a diversos realizadores, promove maior visibilidade, troca de experiências e continuidade para suas carreiras, além de estimular a geração de trabalho e renda.

Os inscritos devem ser moradores das cidades contempladas e apresentar propostas artísticas inéditas. Do Pará, poderão participar residentes nos seguintes municípios:

– Água Azul do Norte

– Bom Jesus do Tocantins

– Canaã dos Carajás

– Curionópolis

– Eldorado do Carajás

– Marabá

– Ourilândia do Norte

– Parauapebas

– Tucumã

No Maranhão, os artistas deverão ser residentes nos seguintes municípios:

– Açailândia

– Alto Alegre do Pindaré

– Arari

– Bom Jesus das Selvas

– Bacabeira

– Buriticupu

– Igarapé do Meio

– Pindaré-Mirim

– Santa Inês

– São Pedro da Água Branca

“Nossa expectativa para esta 5ª edição é muito grande, pois a cada ano os artistas aprimoram suas técnicas e demonstram muita evolução em seus trabalhos. Temos certeza disso pela reação positiva das comunidades que recebem as obras”, afirma Gilberto Scarpa, coordenador geral do projeto.

Produção de painéis individuais e coletivos

Nesta 5ª edição do projeto, serão produzidos, ao longo de dois meses, 50 painéis individuais e 2 painéis coletivos, totalizando 52 novos murais de arte urbana. Os murais coletivos serão realizados em Ourilândia do Norte, no Pará, e São Pedro da Água Branca, no Maranhão, onde serão reunidos os artistas que mais se destacarem com seus trabalhos individuais.

Em São Pedro da Água Branca, o artista plástico maranhense Edermais, que participou da primeira edição do Arte em Cores, será homenageado pelo conjunto da sua obra e por incentivar jovens de sua cidade a trilhar um caminho na arte.

Todos os artistas selecionados para o Arte em Cores terão acesso a um conjunto de videoaulas sobre técnicas e linguagens de arte urbana, além de contarem com o acompanhamento de dois consultores artísticos – Fhero e Davi DMS – grandes referências na área, com destaque na cena nacional e internacional da arte de rua.

Os selecionados também receberão certificados, premiações em dinheiro por participação no projeto e fornecimento do material necessário para a produção de seus painéis. Além dos murais realizados em espaços públicos, as obras serão expostas na Galeria Virtual do Arte em Cores (arteemcores.art.br), possibilitando que os trabalhos e suas autoras e autores sejam conhecidos por um público ainda mais amplo, superando as barreiras geográficas.

“Além de garantir mais visibilidade para artistas emergentes e artistas experientes, o projeto traz impactos duradouros para a comunidade. Quando o artista tem a oportunidade de desenvolver seu trabalho autoral, ter reconhecimento e acreditar que é possível viver economicamente de sua própria arte, isso me emociona, pois nós, artistas, sabemos o quanto essa trajetória pode ser difícil”, declara Davi DMS, consultor artístico do Arte em Cores.

Colorindo territórios e o futuro de milhares de pessoas

Este slideshow necessita de JavaScript.

O projeto chega à 5ª edição, acumulando resultados de sucesso desde o seu lançamento, em 2020. Ao todo, já foram 254 painéis produzidos por 155 diferentes artistas. As obras foram realizadas em diversas cidades do interior do Pará, do Maranhão e em Belém. Os painéis coletivos de grandes dimensões foram produzidos em Açailândia (MA), Alto Alegre do Pindaré (MA), Buriticupu (MA), Belém (PA), Parauapebas (PA) e por duas vezes em Marabá (PA). Em 2024, durante a 4ª edição do projeto, mais dois trabalhos coletivos se somaram nessa trajetória: um em Bacabeira (MA) e outro em Canaã dos Carajás (PA).

Na 4ª edição, foram 132 inscritos e 50 artistas selecionados. A participação feminina foi o grande destaque, pois entre os artistas selecionados, 63,5% eram mulheres. Destaque também para as pessoas autodeclaradas pretas e pardas, representando 74% do total de participantes.

A Galeria Virtual do Arte em Cores, no site arteemcores.art.br, exibe todas as obras concluídas em uma exposição online de acesso público. A navegação conta com recursos de acessibilidade, garantindo uma experiência inclusiva. O conteúdo evidencia a diversidade de artistas, estilos, inspirações e abordagens, refletindo a riqueza cultural do Norte e Nordeste do Brasil.

O Arte em Cores é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba, realização da Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

SERVIÇO

Arte em Cores – 5ª Edição seleciona artistas do Pará e do Maranhão

Inscrições: de 19 de agosto a 1º de setembro de 2024, via formulário linktr.ee/arteemcoresmove

Para dúvidas ou mais informações, contato pelo whatsapp: (99) 99167-1734

Acesse o site e redes sociais do projeto: arteemcores.art.br; instagram.com/arteemcoresmove; facebook.com/arteemcoresmove

Fonte: Temple Comunicação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2024/16:03:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...