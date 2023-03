Irmãos da JBS integram comitiva de Lula à China; leia nomes

Wesley Batista e Josley Batista (foto:Reprodução) – Joesley Batista ficou conhecido por grampear o ex-presidente Michel Temer; da lista de empresários, 43 são da área de carne bovina

Irmãos Joesley e Wesley Batista estão na lista dos 102 empresários que viajarão na comitiva do ministro Carlos Fávaro (Agricultura)

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, executivos das empresas do grupo J&F –controlador da JBS–, vão compor a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. Ao todo, 102 empresários (lista abaixo) de diferentes setores do agronegócio brasileiro integrarão o grupo da viagem presidencial.

Os representantes do agro vão viajar com o ministro Carlos Fávaro (Agricultura), que tem a previsão de ficar na China de 20 a 30 de março. A maior parte dos empresários é do setor de carne bovina. Sã0 43. Em seguida, há 21 de carne suína e de aves, 21 multissetoriais, 5 de algodão, 5 de insumos, 4 da área de celulose, 1 de óleos vegetais, 1 de arroz e 1 de reciclagem animal. Eis a íntegra da lista (1 MB).

Cada empresário pagará sua própria viagem, segundo o governo federal.

No passado, os irmãos fizeram acordo de delação premiada na operação Lava Jato. Joesley Batista ficou conhecido por gravar o ex-presidente Michel Temer (MDB) supostamente autorizando a compra do silêncio do ex-deputado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PTB), depois que ele foi preso.

No diálogo com Temer, Joesley também sugere pagamentos ao ex-presidente da Câmara. “Tem que manter isso, viu?”, respondeu o ex-presidente. Um dia depois da divulgação da delação, o então presidente bateu na mesa e negou as acusações. Disse que não renunciaria ao cargo. “Não comprei o silêncio de ninguém. Por uma situação singela: não temo nenhuma delação.”.

O presidente Lula embarca para o país asiático no próximo sábado (25.mar.2023). Ficará na China de 26 a 31 de março. A viagem começa em Pequim e termina em Xangai. A cidade é sede do NDB, o banco dos Brics, cuja chefia deverá ser assumida pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) na presença do chefe do Executivo. Lula visitará a sede da instituição, segundo o Palácio do Planalto.

O encontro de Lula com o presidente chinês, Xi Jinping, está marcado para 28 de março, em Pequim. Durante a viagem oficial “serão tratados temas da ampla pauta bilateral, incluindo comércio, investimentos, reindustrialização, transição energética, mudança climática e paz e segurança mundial“, segundo o governo brasileiro.

Além de empresários, a comitiva presencial deve contar com diferentes congressistas, entre eles os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ministros de Estado. A China é o maior parceiro comercial do Brasil.

Histórico dos irmãos Joesley

Os irmãos Joesley e Wesley Batista assinaram um acordo de delação premiada em 2017 a partir de gravações com o então presidente Michel Temer.

No depoimento de Joesley durante a delação, o empresário disse que o figorífico JBS exercia influência no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) por meio do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante a gestão petista. Afirmou também que pagava propina de 4% do valor de cada contrato aprovado no BNDES.

Em 2020, os irmãos conseguiram voltar a exercer funções executivas nas empresas do grupo J&F por uma decisão do STJ. Eles estavam proibidos desde 2017 por uma medida cautelar.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/03/2023/08:48:09 com informações do portal Poder 360

