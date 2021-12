Dentista sofre golpe virtual e prejuízo é de pelo menos R$ 50 mil

A dentista Marcela Monice foi vítima de um golpe virtual (Foto:Divulgação)

Golpistas clonaram a conta do Instagram dela e estavam vendendo procedimentos odontológicos

A dentista Marcela Monice sofreu um golpe virtual na segunda-feira (6). Com isso, pelo menos 20 pessoas foram prejudicadas, causando um prejuízo de mais de R$ 50 mil. Muitas pessoas foram ao consultório dela exigindo os procedimentos que pagaram sem saber que se tratava de um golpe.

A dentista percebeu a ação quando o celular ficou sem serviço. Ao chegar em casa, viu que já estava sem acesso à conta do Instagram. “Na segunda-feira, dia 6, por volta das 19h30, meu celular ficou sem serviço. Eu estava saindo do consultório. Quando cheguei em casa, que entrei no wi-fi, vi que eu já estava sem o Instagram”, contou. Ela ficou sem o chip de 19h30 até 21h50.

Segundo Marcela, a quadrilha fez a portabilidade do chip da dentista. E, com o chip em mãos, conseguiu a senha do e-mail dela. Com a senha, os golpistas passaram pela verificação em dois fatores do Instagram. “Assim, bloquearam o e-mail e o telefone, aí eu parei de ter acesso mesmo tendo meu telefone de volta”, contou. De posse dos dados de Marcela, os golpistas criaram uma conta com PIX em um banco virtual e começaram a divulgar pacotes de harmonização facial, lentes de contato e outros procedimentos odontológicos pelo perfil da rede social invadida. “Quando as pessoas começaram a fazer as transferências, e a gente começou a ver que o golpe estava acontecendo, eu descobri que tinha uma conta no meu nome, que o PIX que eles criaram estava no meu CPF. Sem a minha autorização, sem solicitar documento, sem nada. Eu não sabia que essa conta existia. Isso acabou dando uma veracidade maior. Foi tudo muito bem articulado”, explicou.

Além disso, os acusados ainda tentaram mais um golpe, dessa vez, para entrar na conta de um banco. Só que ela percebeu a ação dos bandidos. “Eu não caí porque estava mais esperta. Eles conseguiram, de alguma forma, bloquear meu aparelho e eu perdi o acesso ao aplicativo do banco pelo meu celular. Um tempo depois eles me ligaram dizendo que eram do banco e que tinham bloqueado meu aplicativo por causa de uma tentativa de transação suspeita e, além disso eu precisava ir até o banco. Eu já estava dentro do banco quando eles fizeram isso, então eu sabia que era golpe “, contou a dentista.

Revoltada, Marcela afirmou o seguinte: “O que mais me dói é estarem usando o meu nome para fazerem mal para os outros. Muitas das pessoas que caíram no golpe porque confiam muito em mim, me seguem há muito tempo. Não tem nenhum tipo de suspeita porque sabem que eu sou uma pessoa idônea. Isso, para mim, é o pior de tudo”. A dentista registrou um Boletim de Ocorrência e caso está sendo investigado.

