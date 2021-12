Prefeitura de Trairão divulga concurso com 237 vagas

As vagas são distribuídas entre nível fundamental, médio e superior para contratação imediata e cadastro de reserva

A expectativa pelo novo concurso da Prefeitura de Trairão, no sudoeste paraense, chegou ao fim. O edital foi publicado, e essa é a hora de intensificar os estudos. As informações são do portal JC Concursos.

Ao todo, o certame oferecerá 237 vagas temporárias, sendo 223 para contratação imediata e 14 para formação de cadastro reserva (CR), entre vagas para nível fundamental, médio e superior. Os salários iniciais vão de R$ 1.100 a R$ 3.696,97.

Para nível fundamental, serão oferecidas vagas de vigia (15 vagas + 1 CR), auxiliar de serviços gerais (39 + 3 CR), cozinheira saúde (2), motorista de veículos leves (10 + 1 CR) e auxiliar de saúde bucal (3).

Para ensino médio e/ou curso técnico, as chances são para os cargos de assistente administrativo (25 + 3 CR), assistente de biblioteca (1), professor pedagógico séries iniciais – educação infantil (51), professor de educação especial (9), motorista de ônibus escolar (5), técnico de enfermagem (21 + 1 CR), técnico em radiologia (2), agente de endemias (4) e orientador social (8 + 3 CR).

Já para nível superior, as vagas são para fonoaudiólogo (1), nutricionista (2), psicólogo (2 + 1 CR), assistente social (2 + 1 CR), enfermeiro (12), farmacêutico (2), fisioterapeuta (2), odontólogo (3), engenheiro sanitarista (1) e engenheiro ambiental (1).

Os inscritos no concurso Prefeitura de Trairão serão avaliados por meio de uma única etapa: análise curricular, eliminatória e classificatória.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma presencial entre os dias 14 e 17 de dezembro de 2021, de 8h às 14h, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Fernando Guilhon, s/nº, Bairro Bela Vista.

De acordo com o JC Concursos, no ato da inscrição, o candidato deverá protocolar a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, acompanhada de original e cópia dos documentos pessoais: RG, CPF e currículo com os documentos comprobatórios (diploma, certificado, certidão de tempo de serviço e Carteira Nacional de Habilitação).

