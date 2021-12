Corrida ao ouro: russos compram maior quantidade de metal desde 2014

Barras de ouro (imagem referencial) – (Foto:© REUTERS / Ajay Verma)

Nos últimos nove meses, os russos compraram mais 8% deste metal valioso em relação ao período homólogo do ano anterior, sendo o maior valor dos últimos sete anos.

Os russos compraram mais ouro nos últimos nove meses que no mesmo período do ano de 2020. As aquisições representam um recorde desde 2014, escreve na sexta-feira (10) o jornal Izvestia.

Nos últimos nove meses foram adquiridas quatro toneladas em barras e moedas de ouro, o que é 8% mais que no ano anterior, indica o jornal.

Os investimentos em ouro também têm sido populares nos outros países, com americanos comprando 91,3 toneladas nos últimos nove meses, um aumento de 79%, enquanto a aquisição do metal precioso na China e na Índia subiu em 54% e 24%, respetivamente.

A grande diferença na quantidade de ouro comprada pode ser explicada pela taxa do IVA de 20% aplicada às barras de ouro na Rússia, que é a maior no mundo. As autoridades russas estão estudando um projeto de lei para cancelar a taxa, como parte de um programa maior para apoiar a demanda doméstica de ouro. Segundo os últimos relatos, esse plano deverá começar em 2022.

No entanto, alguns especialistas têm mostrado apreensão perante potenciais perdas orçamentárias se a lei for passada, e sobre os riscos de o país ficar sem ouro.

A informação é do Sputnik Brasil, 1920, 11.12.2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...