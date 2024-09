Denúncia anônima ao 181 possibilita prisão de homem que aliciava adolescentes para prostituição no Pará

Homem é preso por aliciação de menores. — Foto: Agência Pará

Com o suspeito foram encontradas duas menores de idade, que confirmaram o aliciamento à prostituição.

Um homem foi preso por meio de uma ligação anônima realizada ao Disque-Denúncia (181) suspeito de aliciar adolescentes à prostituição. A prisão, ocorrida na última quinta-feira (29), foi feita na residência do investigado, localizada no bairro Vila Sinhá, em Bragança, nordeste paraense.

De acordo com a denúncia, o homem utilizava a própria casa para convencer jovens de 15 a 17 anos a se relacionar com pessoas em troca de dinheiro.

No ato da prisão, feito pelos agentes da Delegacia de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente (Deaca), duas meninas foram encontradas junto com o preso, que confirmaram a denúncia e ainda revelaram que, além do pagamento da parte dele dos programas feitos por elas, ele também gerenciava todo um esquema de prostituição na casa.

Ele foi preso pelo crime do artigo 218-B do Código Penal, que dispõe sobre submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, com pena de 4 a 10 anos de reclusão.

Disque-Denúncia 181

A prisão reforça a importância do Disque-Denúncia 181 para a proteção de crianças e adolescentes. Por meio de ligações, o denunciante pode compartilhar informações que podem solucionar casos em investigação e até salvar vidas, tudo de forma anônima.

Segundo Ualame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, o canal contribui para o combate à criminalidade em todo o Pará.

“Este canal permite que a sociedade se torne uma aliada na proteção de nossas crianças e adolescentes. Ao denunciar, cada cidadão contribui para a identificação e desmantelamento de redes criminosas que exploram vulnerabilidades”, frisou.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2024/09:38:04

