Polícia apreende 400 quilos de cocaína, após interceptar embarcação em rio

Grande quantidade de drogas foi apreendida pela PM no Marajó, no Pará — Foto: Diego Feitosa/TV Liberal

Polícia apreende 400 quilos de cocaína no Marajó após interceptar embarcação em rio

Operação policial durou quase 12 horas e prendeu dois suspeitos. Droga e arma foram apreendidas.

Cerca de 400 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar nesta quarta-feira (5) em uma operação que durou quase 12 horas no arquipélago de Marajó, na região Norte do Pará. Duas foram presas e outros suspeitos fugiram ao ver a polícia.

A droga estava em uma embarcação que foi interceptada pelos policiais quando passava em um rio na cidade de Muaná.

A cocaína, em tabletes, estava escondida em um dos compartimentos do barco. Uma espingarda e munições também foram apreendidas.

Segundo o comandante do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), coronel Antônio Cavalcante, a apreensão foi resultado de apurações e trabalho integrado da “Companhia Independente de Polícia Fluvial (Cipflu)pelos rios e Bope pelo chão”.

Dois tripulantes da embarcação foram presos e levados na noite desta quarta para a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em Belém.

A PM e Polícia Civil não detalharam idades e identidades dos presos, nem o que eles alegaram. Não foi informado quantos suspeitos fugiram do barco, nem de onde a droga vinha e qual seria o destino.

Jornal Folha do Progresso em 06/01/2022/06:53:49

