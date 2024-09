Operação prende homem que tentou matar funcionário mantido em condição análoga à escravidão, no Pará

Na fazenda foram encontradas armas ilegais — Foto: PF/Ascom

Empregador atirou 4 vezes contra funcionário no Pará, e já responde por assassinato no estado do Mato Grosso.

Um fazendeiro foi preso em Cumaru do Norte, no sudeste do Pará, durante uma operação de combate à condição análoga de escravidão. Ele é suspeito de tentar matar um funcionário a tiros, e já responde por assassinato no estado do Mato Grosso. A prisão ocorreu na quinta-feira (29).

A ação da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego chegou até o suspeito depois de ele atirar contra um funcionário. O caso ocorreu no dia 17 de julho. A vítima foi alvejada 4 vezes durante um desentendimento sobre pagamento de salário. O empregado sobreviveu, apesar de ter levado dois tiros na cabeça e dois no ombro.

Na fazenda foram encontradas duas espingardas (uma de calibre 20 e outra 22) de fabricação artesanal, 20 munições calibre 20, 13 munições calibre .380 e uma pistola Imbel calibre 380, todas em desacordo com a legislação vigente. As armas estavam próximas do empregador que foi preso, enquanto observava os trabalhadores em suas tarefas.

Segundo a PF, durante o procedimento dos órgãos fiscalizadores, o suspeito se mostrou desrespeitoso e confrontando a fiscalização, sendo possível constatar a coação que ele exercia sobre seus funcionários. Houve contradição em relatos quanto à remuneração e a dívidas contraídas com o conduzido.

Após constatação dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e redução à condição análoga à de escravidão, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Redenção para a medidas cabíveis e colocado à disposição da justiça.

