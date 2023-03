Deputada quer comissão e sessão especial sobre desastre que desalojou mais de 100 famílias no Pará

Deslizamento de terra atinge área ribeirinha de Abaetetuba, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Deslizamentos de terra em Abaetetuba atingiu dezenas de casas e torre de transmissão de energia. Proposições de Lívia Duarte (Psol) ainda devem ser votadas na Alepa.

Dois requerimentos na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) pedem a instituição de Comissão Externa para acompanhar a situação de calamidade em Abaetetuba, no nordeste do Pará, após deslizamentos de terra que desalojaram 108 famílias, e ainda uma sessão especial com moradores e representações políticas do município.

Os pedidos na Alepa são da deputada Lívia Duarte (Psol), que esteve em Abaetetuba para acompanhar as ações de apoio às famílias atingidas pelo desastre. Os requerimentos ainda devem ser votados na Alepa.

“É muito triste que a gente veja pessoas desabrigadas em pleno século XXI por viverem em áreas em que não se escolhe morar, ninguém escolhe morar em zona de risco, as pessoas vão porque é o jeito. Se você tem um solo aterrado com moinha (resto de madeira picado), serragem e caroço de açaí uma hora vai cair. Precisamos de política pública estruturante que faça estudo geológico e topográfico”, defende.

Os deslizamentos de terra ocorreram no domingo (26) nos bairros do São João e São José. O perímetro ficou com trincas no solo da Rua Siqueira Mendes até o final da D. Pedro I. Uma torre de transmissão de energia ficou prestes a tombar. Casas situadas às margens do rio Maratauíra foram destruídas.

Segundo Duarte, a Comissão Externa do Legislativo Estadual deve ter papel de pensar soluções efetivas para o problema da moradia em Abaetetuba.

“Vamos ter que tirar muita gente daquela orla se a gente não quiser que se repita, pois esse é o segundo episódio em menos de dez anos. Tivemos em 2014 um deslizamento muito parecido em Abaetetuba, no bairro ao lado”.

Ela propõe a construção de conjunto habitacional, com o apoio do Ministério das Cidades, para remanejar famílias afetadas e em áreas de risco.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/02/2023/18:16:28 Com do g1 Pará — Belém.

