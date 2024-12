Deputados paraenses divergem em votação sobre PEC que proíbe aborto legal

Éder Mauro e Elcione Barbalho, deputados pelo estado do Pará | Foto: Divulgação

Veja como votaram os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Éder Mauro (PL) e Elcione Barbalho (MDB)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (27), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe a proibição do aborto em situações atualmente autorizadas pela legislação brasileira. A votação terminou com 35 votos favoráveis e 15 contrários, após intensos debates entre os parlamentares.

Entre os deputados paraenses, Éder Mauro (PL) votou a favor da proposta, enquanto Elcione Barbalho (MDB) manifestou-se contra. Éder Mauro, de perfil conservador, é conhecido pelo alinhamento com pautas da direita, enquanto Elcione Barbalho, mãe do governador Helder Barbalho, possui histórico de atuação em defesa dos direitos das mulheres.

A PEC foi apresentada em 2012 pelo ex-deputado Eduardo Cunha, após o Supremo Tribunal Federal descriminalizar o aborto em casos de anencefalia. Atualmente, o aborto é permitido no Brasil em três situações: quando há risco de vida para a gestante, em casos de estupro e em diagnósticos de anencefalia do feto.

A proposta ainda precisa passar por análise de uma comissão especial e pela votação em dois turnos no plenário da Câmara para avançar no Congresso Nacional. O debate promete continuar gerando polarização entre os grupos favoráveis e contrários às mudanças propostas na legislação.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/12:45:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...