Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam gravidez do 1º filho da relação: ‘milagre’

Foto: Reprodução/redes sociais | A influenciadora e o empreendedor vivem um relacionamento desde março de 2023.

Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (2), Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciaram que serão pais de uma nova criança. A influenciadora está grávida do primeiro filho fruto da relação com o empreendedor.

Na publicação, Maíra declarou que a gravidez é um verdadeiro milagre de Deus, já que ela havia sido desenganada por médicos sobre uma nova gestação.

“Toda honra e glória a ELE! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia”, escreveu Maíra na legenda da postagem.

Em seguida, ela continuou falando sobre o processo até descobrir que estava grávida. “Mês passado, nós dois recebemos uma profecia de que seria neste mês e até recebemos o sexo do bebê como revelação. Duas semanas atrás, fiz vários testes de fertilidade e ovulação, mas nenhum deu o ‘carinha feliz’. Dividi tudo com meus seguidores na rede vizinha, pois estou fazendo uma série por lá contando cada detalhe”, explicou.

Por fim, a influenciadora afirmou que ela não estava ovulando, e reforçou mais uma vez que a gravidez só aconteceu por intervenção divina.“Na semana passada, fizemos uma bateria de exames e finalmente entendemos o motivo de não aparecer o ‘carinha feliz’. Resumindo: eu não estava ovulando, e engravidar era considerado impossível! Mais detalhes continuarei compartilhando na rede vizinha. Mas o mais importante é: nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu pra glorificar e honrar a Deus! Amo você, meu amor”, concluiu Maíra.

