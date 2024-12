Ministério Público do Pará realiza eleição para procurador-geral de Justiça

Concorrem ao posto de PGJ os promotores Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, José Edvaldo Pereira Sales, Érika Menezes de Oliveira, Franklin Lobato Prado, Sinara Lopes Lima de Bruyne e Fábia Mussi de Oliveira | Foto: Portal Debate

O colégio eleitoral do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), composto por 374 membros entre promotores e procuradores de Justiça, realizará nesta segunda-feira (2), das 8h às 16h, a eleição para escolha do novo Procurador-Geral de Justiça (PGJ) e dos integrantes do Conselho Superior para o biênio 2025-2027. A votação será eletrônica, por meio do sistema VotaNet.

O pleito formará uma lista tríplice, da qual o governador do Estado escolherá o próximo titular do cargo atualmente ocupado por César Mattar Jr. Concorrem ao posto de PGJ os promotores Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, José Edvaldo Pereira Sales, Érika Menezes de Oliveira, Franklin Lobato Prado, Sinara Lopes Lima de Bruyne e Fábia Mussi de Oliveira. O eleito tomará posse em abril de 2025 para um mandato de dois anos, com possibilidade de recondução.

Também serão escolhidos sete membros efetivos do Conselho Superior do MPPA. Onze procuradores de Justiça disputam essas vagas: Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater, Antônio Eduardo Barleta de Almeida, Armando Brasil Teixeira, Isaias Medeiros de Oliveira, Joana Chagas Coutinho, João Gualberto dos Santos Silva, Jorge de Mendonça Rocha, Manoel Santino do Nascimento Júnior, Maria da Conceição de Matos Sousa, Maria do Socorro Pamplona Lobato e Roberto Antônio Pereira de Souza.

Cada eleitor poderá votar em até sete candidatos ao Conselho Superior. Os mais votados ocuparão as vagas titulares, enquanto os demais serão suplentes. Em caso de empate, o critério de desempate será a antiguidade na carreira, seguida pelo tempo de serviço público e idade.

O sistema VotaNet foi testado no dia 25 de novembro, em simulação realizada pelo Departamento de Informática do MPPA. Durante a eleição, um técnico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará acompanhará o início e o encerramento do processo. Uma cabine com computador será disponibilizada no auditório do MPPA, localizado na Rua João Diogo, 100, além da possibilidade de voto por dispositivos móveis.

