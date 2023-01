Desaparecido há 33 anos, homem reencontra irmão preso em cidade do interior de MT

(Foto:Reprodução) – Após 33 anos sem informações do paradeiro de seu irmão, um homem, morador da cidade de Suzano, em São Paulo, conseguiu localizar o parente que estava desaparecido desde 1989.

A localização foi feita com a ajuda da Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia de Polícia do município de Vila Rica (1.145 km de Cuiabá). O irmão foi encontrado preso na Cadeia Pública do município e ainda não teve contato direto com o homem que o procurava.

Segundo informações da Polícia Civil, a investigação que resultou no contato entre familiares ocorreu após um dos irmãos, morador da cidade de Suzano, estado de São Paulo, entrar em contato com a Delegacia de Vila Rica. O homem relatou que seu irmão desapareceu no ano de 1989 e que desde então não teve mais notícias dele.

Por meio de um grupo de desaparecidos em uma rede social da internet, o comunicante teve informações de que seu irmão foi visto em Vila Rica e respondeu que seria um grande sonho ter notícias.

Logo após a comunicação, a equipe de investigadores da Delegacia de Vila Rica iniciou as buscas nos sistemas, encontrando o cadastro do desaparecido em um hotel da cidade. Em continuidade as investigações, os policiais descobriram que o desaparecido atualmente encontra-se preso na Cadeia Pública da cidade

Segundo o delegado de Vila Rica, Diogo Jobane, os irmãos ainda não conversaram, mas estão sendo feitos os trâmites legais para que eles possam conversar em breve por meio de chamada de vídeo. (Com informações do Da Redação – Marcos Salesse).

Jornal Folha do Progresso em 06/01/2023/09:53:58

