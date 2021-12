Ex-militar acusado de homicídio é preso em Itaituba-PA

Policiais Militares do 15ªBPM de Itaituba prenderam na noite deste domingo, 19/12/21, por volta das 21hs00, o ex militar, (da reserva), da PM-PA, Sebastião Moura da Silva, em sua residência. Sebastião é acusado de crime de homicídio contra Gerson Pinto, crime ocorrido na madrugada de sábado, 18, por volta das 02h00, na 6 Rua do Bairro da Floresta em Itaituba.

Entenda o Caso

Homem é assassinado a facadas após proteger a esposa do ex- genro em Itaituba, PA

O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 18/12/21, por volta das 02h00, na 6ª Rua, casa de número 326, em frente há uma Fábrica de Manilha, no Bairro da Floresta em Itaituba, no sudoeste do estado. Segundo informações apuradas pelo Blog do Junior Ribeiro de Itaituba. Um homem identificado por SEBASTIÃO MOURA DA SILVA, de 56 anos, que não estava aceitando a separação com a ex-mulher identificada por (REGE), acusava a mãe da mesma, (RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA- ex-sogra), de fazer a cabeça da filha, (interferindo no relacionamento), para que ela não voltasse para ele. Segundo a família, SEBASTIÃO já tinha feito várias ameaças á ex-sogra, inclusive a mesma já tinha uma medida protetiva contra o mesmo por conta das ameaças.



Na tarde de sexta feira, 17, SEBASTIÃO, possivelmente já premeditando o crime, pegou as duas filhas do casal que estavam na casa para passear, para que as mesmas não presenciasse o crime. E, na madrugada deste sábado, 18, de posse de uma faca, foi até a residência da sua ex-sogra a senhora RAI, desligou o disjuntor de energia da casa, cortou com uma torquês o ferro que prendia o cadeado, abriu o portão, entrou na casa, foi para o quarto, onde estava a senhora RAI, e disse que iria matá-la, pois estava atrapalhando seu relacionamento com sua filha, foi quando o senhor GERSON PINTO BANDEIRA, de 51 anos, esposo da RAI, para protege-la, entrou em luta corporal com SEBASTIÃO no escuro, em um determinado momento, GERSON foi esfaqueado por três vezes, durante a briga, ele pedia para a mulher ligar para polícia militar, após ter cometido o crime SEBASTIÃO fugiu do local, atravessou para miritituba, e abandonou se veículo na estrada do Pimental.

GERSON, ainda conseguiu sair do quarto, mas caiu logo em seguida em um pequeno beco da casa, foi socorrido pelos militares do Corpo de Bombeiros, levado ao Hospital Municipal de Itaituba, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos provocados pelas perfurações de faca e veio há óbito.

O quarto onde aconteceu o crime ficou todo ensanguentado, a faca foi encontrada e apreendida. Policiais militares estiveram no local colhendo informações sobre o crime. O fato já foi comunicado na delegacia de Polícia Civil de Itaituba para os devidos procedimentos legais. A polícia já está à procura do assassino SEBASTIÃO MOURA DA SILVA, de 56 anos, qualquer informação ligar para o 190 da Policia Militar.

Jornal Folha do Progresso com informações do Blog do Junior Ribeiro

