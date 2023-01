Dono de ‘boca de fumo’ é acusado de manter grávida em cárcere privado por dívida de drogas, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), foram acionados por volta de 11h30 de quarta-feira (04), para averiguar uma possível situação de cárcere privado ocasionada por dívida de drogas, em uma ‘boca de fumo’, situada na avenida Borges Leal, no bairro Aparecida, em Santarém.

De acordo com a polícia, Fábio Luciano Nascimento, vulgo ‘Pimpolho’, é o dono da ‘boca’ e teria mantido por 3 dias no local, uma mulher grávida identificada como Jessica Fernanda Silva do Nascimento. Ela também seria usuária de entorpecentes.

Ao chegar no local, os militares, após serem autorizados a adentrarem no imóvel, visualizaram resíduos de material entorpecente na cama e encontraram uma quantia em dinheiro, drogas, diversos documentos e material eletrônicos. A PM apreendeu:

01 invólucro contendo maconha;

01 invólucro contendo oxi;

o1 mochila contendo vários documentos;

01 vídeo game Xbox e um controle;

04 aparelhos celulares;

02 relógios;

01 chapinha;

01 micro-ondas e mais R$ 466,00 em espécie.

‘Pimpolho’ foi conduzido à delegacia e todo o material aprendido também foi apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis.

Em entrevista à TV Impacto, Fábio Luciano, negou estar mantendo a mulher grávida em cárcere e afirmou que já teve um relacionamento com ela, mas após um tempo ela reapareceu no local e teria ficado por vontade própria.

“Essa mulher veio uma vez aí, ficou lá, se engraçou de mim, sei lá. Depois foi embora com o marido. Passou tempo, mais de meses e anos, deu doidice na cabeça dela, eu acho. Voltou lá comigo e disse que queria ficar comigo, que ia largar o marido, ‘estou gostando de ti’. Eu tava com outra lá, até ficaram discutindo as duas”, declarou.

Na manhã de quinta-feira(5), ele foi transferido para o setor de Triagem Masculina do Complexo Penitenciário de Cucurunã, onde deve aguardar a audiência de custódia. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 06/01/2023

