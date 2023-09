Desaparecidos, criança de 7 anos e dois cachorros são encontrados dentro de poço em Castanhal

(Foto:Reprodução) – Uma criança de 7 anos e dois cachorros que estavam desaparecidos foram encontrados com vida na manhã deste domingo (3), dentro de um poço, na comunidade Portelinha, em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a mãe, a sensação é de alívio.

Felipe Veiga desapareceu no sábado (2), por volta das 12h, após ir colocar comida para os cachorros no quintal da sua própria casa. A criança não achou um dos animais e decidiu ir procurá-lo.

A família percebeu o desaparecimento da criança e começaram as buscas. O Corpo de Bombeiros e a comunidade procuraram por Felipe durante todo o sábado, mas sem êxito.

Por volta das 6h30 deste domingo os vizinhos gritavam pelo nome do garoto quando ouviram um pedido de socorro. Felipe Veiga e mais dois cachorros tinham caído dentro de um poço seco e desativado.

Sara Veiga, mãe da criança, diz que Felipe saiu junto com uma cadela à procura de um segundo cachorro. O cachorro foi o primeiro a cair. A cadela, ao ouvir os latidos, chegou perto do poço e caiu também. Felipe tentou resgatar os dois animais, mas não conseguiu sair.

A criança foi retirada do poço com vida e sem ferimentos e, na sequência, encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os animais também estão sem fraturas.

“A sensação de alívio de conseguir encontrar meu filho, já que somem tantas crianças. Quando encontramos ele, foi a melhor sensação do mundo. Cheguei a imaginar mil coisas do que poderia ter acontecido”, afirma Sara Veiga.

Fonte:G1 Pará/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/10:51:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...