Justiça interdita presídio em Tucuruí para novos presos

Detentos de outras comarcas deverão ser transferidos do presídio de Tucuruí (Foto:Reprodução/Google Street View)

De acordo com a portaria, a interdição dever seguir enquanto perdurar a situação de superlotação

O Centro de Recuperação Regional (CRR) de Tucuruí não poderá receber presos provisórios ou definitivos vindos de outras Comarcas. A determinação de interdição para a entrada de novos detentos foi dada pela juíza Célia Gadotti, que responde pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, por meio da Portaria nº 01/2019, editada no dia 29 de outubro.

A justificativa para a medida é a superlotação da cadeia pública que, atualmente, acumula cerca de 480 presidiários, o que significa quatro vezes a sua capacidade original, que é de 120 presos. Em cada cela, foram encontrados 28 presos.

De acordo com a portaria, a interdição dever seguir enquanto perdurar a situação de superlotação. A magistrada ressaltou, no entanto, que será “admitido o ingresso de novos presos das comarcas de Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo Repartimento e Pacajá”, e vedado o remanejo de presos que porventura se encontrem atualmente custodiados em outros estabelecimentos prisionais do Estado. A juíza determinou à Superintendência do Sistema Penal (Susipe), que providencie, de forma imediata, a transferência de custodiados do CRRT que não sejam das respectivas comarcas.

