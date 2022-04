Descarga elétrica mata dois eletricistas próximo a Marabá

(Foto: Reprodução) – Na manhã de sábado (16/04), o jovem Josuelton, conhecido como “Zim”, e um colega de trabalho, cujo nome não foi divulgado, sofreram uma descarga elétrica, na Vila 21 de Abril, na região do antigo Castanhal Araras, na zona rural de São João do Araguaia, a 30 km de Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com as primeiras informações, os funcionários estavam trabalhando na instalação de um roteador de internet e uma ferramenta encostou na rede de alta tensão. Naquele momento, “Zim” e o colega receberam um choque que matou os dois na hora. Não houve tempo para se acionar o socorro médico, as vítimas foram a óbito no local do acidente.

Segundo testemunhas, um descuido custou a vida das vítimas. Os trabalhadores seriam moradores da cidade de São Domingos do Araguaia e trabalhavam na Net Telecom. Os corpos ficaram estirados em uma área gramada à espera do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de exames periciais. (As informações são do Portal Debate Carajás )

Jornal Folha do Progresso em 18/04/2022/

