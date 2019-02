Desembargador Leonardo Tavares toma posse como presidente do TJE-PA

(Foto) Ascom TJE-Pará ()

Cerimônia aconteceu na noite desta sexta-feira (1º)

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA), o desembargador Leonardo de Noronha Tavares, escolheu a solidariedade à população mais carente do Estado do Pará como o foco prioritário de sua gestão, que será realizada no biênio de 2019-2021. Durante a cerimônia de posse, ocorrida na noite desta sexta-feira (1º), na sede do TJE-PA, na Avenida Almirante Barroso, além de firmar compromisso com a camada mais pobre da sociedade paraense, o presidente agradeceu os ensinamentos de seu pai, o desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, que dá nome ao plenário do prédio onde foi realizada a solenidade.

“Eu vivi a magistratura desde o meu nascimento. Quando nasci, meu pai era juiz em Ponta de Pedras. Sempre ouvi falar em julgamento, em como proceder, em como se comportar. Minha vida toda foi respirando tudo essa luta. São 30 anos de magistratura e 40 de serviço público”, relatou em seu pronunciamento.

Mais de 400 pessoas, entre autoridades e servidores do TJE, estiveram presentes para prestigiar a transferência de cargo do desembargador Ricardo Ferreira Nunes, ex-presidente do Tribunal, para o novo gestor. O governador Helder Barbalho e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, compuseram a mesa oficial da cerimônia.

Tomaram posse também a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que assumiu a vice-presidência, e as desembargadoras Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Diracy Nunes Alves, respectivamente, para as corregedorias de Justiça das Comarcas da Região Metropolitana de Belém e do Interior. Os desembargadores Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Mairton Marques Carneiro, José Roberto Bezerra maia Júnior e Rosi Maria Gomes de Farias foram empossados, na mesma ocasião, no Conselho da Magistratura do Tribunal.

O desembargador Ricardo Ferreira Nunes, antes de passar o posto, agradeceu a todos os que fazem o Judiciário paraense pelo apoio que recebeu ao longo de seus dois anos de gestão. Em seu discurso, o desembargador fez referência ao Relatório de Gestão 2017-2019, que já está disponível na internet. O documento apresenta as atividades realizadas no biênio de seu exercício, assim como resultados e avanços obtidos. O novo presidente exaltou o trabalho de seu antecessor.

“Destaco, entre tantas coisas, a inauguração do Datacenter. É um dos melhores prédios que nós temos no norte e nordeste na área de informática”, disso. O Centro de Processamento de Dados do Tribunal foi inaugurado no dia 8 de agosto do ano passado e está localizado na Avenida Augusto Montenegro. Sua função é possibilitar um fluxo melhor de informações processuais no Processo Judicial Eletrônico.

HISTÓRICO

O desembargador Leonardo de Noronha Tavares ingressou na magistratura em 1988, onde assumiu a Comarca de Breves. Em 1989, foi juiz titular da Comarca de Mãe do Rio. Pelo critério de merecimento, foi promovido para a 2ª entrância em 1990 e, em 1993, foi promovido para a Comarca de Belém (3ª entrância), assumindo a titularidade da 3ª Vara Penal da Capital.

Em seguida, passou pela 10º Vara Cível da Capital, respondeu pelo Juízo Especial Cível e compôs a Turma Recursal dos Juizados Especiais, entre 1999 e 2003. Depois, o magistrado foi convocado ao 2º grau para atuar na 1ª Câmara Cível Isolada e nas Câmaras Cíveis Reunidas. Entre 2002 e 2005, exerceu as funções como membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai), além servir na função de Juiz Auxiliar da Presidência (2005/2006). Ascendeu ao desembargo, pelo critério de merecimento, em 14 de dezembro de 2005. Foi eleito vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) em 2010 e presidente da Corte Eleitoral Estadual no biênio 2013/2014. Exerce a vice-presidência do TJPA no biênio 2016-2018.

Fonte:OLIBERAL (Abílio Dantas)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...