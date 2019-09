Desembargadora visita comarca de Novo Progreso

(Foto:ASCOM Prefeitura )- A Corregedora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desembargadora Diracy Nunes Alves , visitou Novo Progresso nesta quinta-feira(26).

Diracy realizou reunião com autoridades locais com intuito de trazer investimentos para melhorias dos serviços na comarca.

A resposta positiva veio logo após uma comitiva, liderada pelo Prefeito Ubiraci Soares participar do encontro e divulgar em nota.

leia Abaixo;

Nesta quinta feira (26/09/2019), o Prefeito Ubiraci Soares esteve reunido com a Desembargadora Diracy Nunes Alves – Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior no biênio 2019/2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para tratar de assuntos relacionados a melhorias na atuação do Poder Judiciário na Comarca de Novo Progresso. O Prefeito destacou a preocupação com o crescimento da demanda judicial, o desenvolvimento social do Município e a devida prestação jurisdicional para a população progressense, reforçando o compromisso de parceria do Poder Executivo com o Poder Judiciário. Participaram ainda da Reunião: Dr. Gustavo de Queirós Zenaide – Promotor de Justiça; Dr. Juliano Mizuma Andrade – Juiz de Direito da Vara Cível; Dra. Liana da Silva Hurtado Toigo – Juíza de Direito da Vara Criminal; Dra. Kátia Parente – Juíza Auxiliar CJCI; Dr. Edson Cruz – Procurador Jurídico do Município.

