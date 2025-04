Motocicleta pilotada por menores colide com ônibus no sudoeste do Pará

(Foto: Reprodução) – O proprietário da motocicleta será chamado para prestar esclarecimentos, sobre principalmente a condução do veículo motorizado por menores de idade sem habilitação

Um acidente envolvendo um ônibus de transporte coletivo e uma motocicleta foi registrado na cidade de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, na última terça-feira.

Segundo informações de testemunhas, dois adolescentes estavam trafegando na moto em alta velocidade na avenida Manoel Félix Férias, no centro do município, quando perceberam o ônibus, foi nessa hora que decidiram pular do veículo, pois não iriam conseguir parar a tempo.

Por sorte, ninguém se feriu, havendo somente danos materiais. Os agentes do Departamento Municipal de Trânsito da cidade foram chamados e estiveram no local atendendo a ocorrência, realizando a retirada da motocicleta embaixo do ônibus e levando-a até o pátio do órgão.

O proprietário da motocicleta será chamado para prestar esclarecimentos, sobre principalmente a condução do veículo motorizado por menores de idade sem habilitação, o que é proibido, segundo o Código Brasileiro de Trânsito.

A cidade vem registrando acidentes de trânsito com frequência. A situação se agrava por conta da falta do uso de capacete pelos usuários dos veículos e pelas imprudências cometidas em vias públicas, como o excesso de velocidade.

Em outro caso, registrado no mês de abril, um motociclista morreu após colidir com outra motocicleta que era conduzida por um adolescente. Nenhum dos envolvidos usava capacete.

