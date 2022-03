Desentendimento no trânsito termina com perseguição e morte em Parauapebas

Segundo o B.O, Meiry Rose morreu após uma confusão entre uma motorista de carro e o piloto da moto, em que ela estava (Foto:Reprodução / Site Zé Dudu)

Mulher jogou carro contra motocicleta e a garupa da moto caiu e morreu

Uma confusão que começou numa briga de trânsito terminou com a morte de Meiry Rose Rodrigues Lima, de 34 anos. A vítima estava na garupa de uma moto que foi atingida em cheio por um veículo. A mulher não resistiu e morreu. As informações são do site Zé Dudu.

O acidente aconteceu por volta das 19h30 do último domingo (21), na avenida Presidente Kennedy, bairro Beira Rio, próximo ao Terminal Rodoviári de Parauapebas, no sudeste do Pará.

Testemunhas disseram que a morte de Meiry Rose Rodrigues Lima foi precedida por uma discussão. O condutor da moto, Orcélio Cruz de Souza, de 26 anos, teria tentado ultrapassar Thayanny Kaminsk Alves, que dirigia o Voyage.

De acordo com o boletim de ocorrência, Orcélio teria pedido passagem a Thayanny, mas ela não teria cedido sob o argumento de que, naquele momento não era possível.

Palavrões e ultrapassagem forçada

No entanto, ainda, segundo o BO, o motociclista, primeiramente, bateu no vidro do carro e ainda teria xingado a motorista com palavrões. Em seguida, teria forçado a ultrapassagem e, ao passar ao lado do carro também chutou o retrovisor deixando Thayanny sem visão traseira. Ela então passou a seguir a moto de muito perto.

Thayanny contou que se aproximou da motocicleta para anotar a placa, mas, nesse momento acabou batendo na roda traseira e derrubando o veículo na pista, arremessando Orcélio e Meiry Rose para o outro lado da rua. Eles caíram debaixo de uma caminhonete estacionada. Thayanny deixou o local sem socorrer as vítimas. A polícia conseguiu localizar a motorista pela placa do carro.

Já na versão de Orcélio, ao ultrapassar o Voyage ele discutiu com a condutora, que jogou o carro para cima dele e chegou a bater na moto, mas não a atingiu em cheio. Ele declarou que conseguiu manter o equilíbrio e acelerou a moto. Mas Thayanny acelerou e conseguiu atingir o pneu traseiro da moto. Depois disso, Orcélio diz não se lembrar de mais nada.

Vítima morreu no hospital

O casal chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal de Parauapebas. Orcélio tinha escoriações pelo corpo. Mas Meiry Rose não sobreviveu.

Thayanny Kaminsk Alves foi presa em flagrante e, na manhã desta segunda-feira (21), foi transferida para o Centro de Recuperação Feminino de Marabá, uma vez que a Cadeia Pública de Parauapebas ainda não dispõe de uma ala feminina.

Jornal Folha do Progresso em 22/03/2022/

