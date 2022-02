Deslizamento de terra após temporais mata 14 na Colômbia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na última contagem, a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres da Colômbia confirmou que pelo menos 12 adultos e dois menores de idade morreram no deslizamento. Socorristas, policiais e moradores ainda trabalham nas buscas por vítimas. Socorristas e moradores seguem em buscas por vítimas Socorristas e moradores seguem em buscas por vítimas (As informações são do Andres Otalvaro / AP/ Estadão Conteúdo)

