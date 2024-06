Desmatamento na Amazônia: madeireiro é preso por tráfico e receptação de madeira ilegal no Pará

Madeireiro é preso por tráfico e receptação de madeira ilegal no PA — Foto: Reprodução/PCPA

Operação apreendeu mais de 1.150 metros cúbicos de madeira ilegal, além de maquinário e materiais que não tinham comprovação de origem.

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (6) a prisão de um madeireiro suspeito de desmatar e operar de forma clandestina extraindo madeira ilegal no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no Pará.

A ação foi realizada pela “Força-tarefa Amazônia Segura” e apreendeu mais de 1.150 metros cúbicos de madeira ilegal, além de maquinários e materiais que não tinham comprovação de origem.

“Quando há muitos alertas de desmatamento no monitoramento por satélite, as madeireiras que operam na ilegalidade, de forma clandestina, estão sempre com pátio cheio de madeira ilegal. São esses criminosos que fazem a receptação de madeiras retiradas de local de Floresta Amazônica, causando imenso impacto ambiental e climático para a população”, explicou o delegado Iuri Castro da Força Tarefa Amazônia Segura da PCPA.

Os agentes da operação intitulada “Madeira Fantasma” ainda realizaram a inspeção do pátio da empresa, onde foram encontrados 532,32 metros cúbicos de madeira serrada e 619,6471 metros cúbicos de madeira em tora.

O material não tinha nenhuma comprovação de origem e para a regularização seria necessário um cadastro para ser catalogado nos dados do Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora).

Além das irregularidades, a empresa operava sem uma licença ambiental válida. O material apreendido, incluindo o maquinário utilizado, foi confiscado pelos agentes.

O madeireiro preso em flagrante vai responder pelos crimes relacionados ao tráfico e receptação de madeira ilegal.

Segundo a PC, a operação segue em andamento e terá novas fases previstas para intensificar o combate ao desmatamento ilegal na região amazônica.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2024/12:48:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...