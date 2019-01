Detento é encontrado enforcado dentro da Penitenciária de Cucurunã

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um detento foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (16) no Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura (CRASHM), localizado na comunidade de Cucurunã, em Santarém, oeste do Pará. A princípio o mesmo se suicidou.

