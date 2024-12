Stanley retira 2,6 milhões de garrafas por risco de queimaduras

Foto: Reprodução | Os produtos retirados do mercado custavam entre US$ 20 e US$ 50 (entre R$ 120 e R$ 300).

A marca americana de artigos para bebidas Stanley retirou do mercado, nesta quinta-feira (12), cerca de 2,6 milhões de garrafas térmicas, depois que dezenas de usuários se queimaram com líquidos quentes.

A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidosordenou a retirada dos modelos Switchback e Trigger Action da Stanley justificando falhas nas roscas das tampas, que podem causar “risco de queimaduras”.

O órgão informou que a Stanley recebeu 91 reclamações em todo o mundo por esse motivo. Além disso, foram registrados 38 feridos por queimaduras.

Os produtos retirados do mercado custavam entre US$ 20 e US$ 50 (entre R$ 120 e R$ 300).

A Stanley disse em um comunicado à imprensa americana que está “comprometida com a melhoria constante e focada em criar produtos de qualidade feitos para durar a vida inteira”.

As canecas e copos Stanley ganharam popularidade nos últimos anos. Os novos lançamentos de copos de edição limitada geraram longas filas fora das lojas e até brigas entre clientes desesperados para conseguir os produtos.

Uma mulher foi presa na Califórnia no início deste ano por supostamente furtar 65 produtos Stanley no valor de quase US$ 2.500 (R$ 14,8 mil na cotação atual) em uma loja.

