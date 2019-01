Detidos 2 árabes suspeitos de planejar atentado em Jerusalém

Durante a operação de busca, foram apreendidas pistolas e munições, que os terroristas planejavam usar no atentado

Autoridades israelenses detiveram dois árabes que, supostamente, planejavam realizar ataque terrorista no Monte do Templo em Jerusalém, informou o Serviço de Inteligência Interna de Israel, Shin Bet.

De acordo com o Shin Bet, em 17 de setembro foram detidos três árabes israelenses, suspostamente ligados ao grupo Daesh (organização terrorista proibida na Rússia), dois deles poderiam estar preparando um atentado em Jerusalém, igual ao de 14 de julho.

“Algum tempo depois do ataque terrorista no Monte do Templo em julho de 2017, dois habitantes da cidade de Umm al-Fahm estavam preparando um ataque semelhante no território do complexo”, informou um representante do serviço de inteligência interna de Israel Shin Bet.

Durante a operação de busca, foram apreendidas pistolas e munições, que os terroristas planejavam usar no atentado.

Em 14 de julho, dois policiais israelenses morreram e um terceiro ficou ferido depois de três homens armados abrirem fogo no Monte do Templo, local sagrado do islamismo e judaísmo. Três criminosos árabes israelenses foram eliminados enquanto tentavam fugir.

