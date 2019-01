Homem é preso por sequestrar e matar menina de 6 anos no Paraná

Os detalhes sobre o crime ainda não foram divulgados pela polícia, mas o corpo da menina já foi localizado. Existe a suspeita de abuso sexual, não confirmada até o momento. Dezenas de moradores da cidade protestaram após a prisão do homem. Eles tentaram invadir a delegacia, quebraram uma porta de vidro e depredaram carros no local durante a noite. Por segurança, o preso foi transferido para outra unidade.

Um homem de 30 anos foi preso na noite desta quarta-feira, 27, por sequestrar e matar a menina Tabata Fabiana Crespilho da Rosa, de 6 anos, em Umuarama, no oeste do Paraná. Eduardo Leonildo da Silva confessou o crime, segundo a Polícia Civil do município. Ele é um conhecido da família da criança.

