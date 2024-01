Detran instala 24 novos radares em rodovias do Pará

Os radares estão operando desde a segunda-feira, 29, com intuito de fiscalizar e reduzir os riscos de acidentes nas rodovias paraenses.

Graças aos radares, às lombadas eletrônicas e outros meios tecnológicos utilizados no trânsito brasileiro que muitas vidas são salvas. Isso se dá principalmente pelo controle de velocidade dos veículos, que interfere diretamente na redução de acidentes. O Brasil é o pioneiro na tecnologia para o trânsito.

No Pará, O Departamento de Trânsito do Estado (Detran), já instalou 24 novos radares de controle de velocidade com o intuito de fiscalizar e reduzir os riscos de acidentes nas rodovias paraenses. Os equipamentos já estão em operação desde a segunda-feira, 29.

Os radares estão distribuídos nas seguintes rodovias: PA 150, no município de Ipixuna do Pará; Rodovia BR 222 e PA 150, em Marabá; PA 242 e 127, em Igarapé-Açu; PA 151, no município de Igarapé-Miri; PA 252 e 409, em Abaetetuba; PA 151, em Barcarena, PA 252 e 140, em Concórdia do Pará; PA 252, em Moju; Rodovia PA 322 e 251, em São Miguel do Guamá; PA 451, em Tomé-Açu; PA 159, Breves; PA 127, em Maracanã; PA 124, em Salinópolis e PA 140, na cidade de Santa Izabel. Os equipamentos foram aferidos e aprovados pelos órgãos competentes e vão funcionar em tempo integral.

Os equipamentos são do tipo fixo, controladores e redutores de velocidade, destinados a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico e sinalizado por meio de placa R-19. Os motoristas devem ficar atentos, pois dependendo do local, a velocidade permitida varia entre 40 e 60 quilômetros por hora.

O radar possui a importante função de garantir a segurança no trânsito, evitando o excesso de velocidade e, consequentemente, o aumento de acidentes com lesões graves e mortes. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar acima da velocidade pode incorrer em infração média à gravíssima, com multa e até suspensão do direito de dirigir.

Quer mais notícias de serviço? Acesse nosso canal no WhatsApp

O diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, explica que a implantação dos radares leva em consideração os estudos técnicos que mostram trechos e rodovias com maior índice de acidentes ou que costumam registrar excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas que podem colocar a vida em risco e que, por isso, necessitam de intervenção dos órgãos de trânsito.

O diretor reforça que em trechos críticos e de vulnerabilidade aos usuários da via, onde os índices de sinistros são crescentes, os radares são essenciais para salvar vidas. “O excesso de velocidade está entre as principais causas de atropelamentos e de acidentes graves, envolvendo pedestres e ciclistas. Por isso, o Detran tem investido nessa tecnologia de controladores de velocidade, pois o monitoramento eletrônico é essencial para salvar a vida de todos os usuários do trânsito”, considera o diretor.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/15:20:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...