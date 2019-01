Detran reabre sede e atualiza taxas; veja os novos valores! (Foto: Detran/Divulgação)O atendimento estava suspenso desde o dia 31 de dezembro

Com novas tecnologias e mais facilidades aos usuários, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reiniciou o atendimento ao público na manhã de ontem.

O atendimento estava suspenso desde o dia 31 de dezembro para a atualização de taxas e manutenção dos sistemas e data center do órgão, com vistas ao exercício das atividades no ano de 2019.

Detran suspende atendimento ao público até o dia 9 de janeiro de 2019

Com o retorno dos trabalhos, a sede do Detran, localizada na Avenida Augusto Montenegro, inaugura uma nova entrada principal, que agora conta com totens de autoatendimento, onde os usuários podem realizar serviços e consultar informações sobre o veículo, como infrações, IPVA, licenciamento anual e valores de taxas.

“Foi muito interessante, pois, antes de fazer o licenciamento anual e o IPVA, eu já consegui consultar se havia alguma multa ou pendência que iria mudar o valor que eu esperava pagar. Foi super prático, consegui ver todos os dados sobre o veículo sem problemas, era tudo que eu precisava”, reconheceu o professor universitário Vagner Bezerra.

OUTROS SERVIÇOS

Além dos serviços de veículos, os totens de autoatendimento contam com acesso aos serviços de habilitação, que ainda funcionam de maneira parcial, mas já estão sendo adaptados para realização de diversas funções, entre as quais o pagamento de boletos de taxas do Detran.

Detran alerta condutores sobre prática de usar celular ao dirigir

Os totens já estão em funcionamento também nos postos da Estação Cidadania da capital e de Ananindeua, e logo serão disponibilizados nas Circunscrições de Trânsito (Ciretrans) e postos de todo o Estado.

O Detran já disponibilizou em seu site, www.detran.pa.gov.br, os valores atualizados para os processos referentes à habilitação e veículo, para este ano.

Taxas de Emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PD) e Autorização para conduzir ciclomotores

Primeira habilitação: Permissão para Dirigir – PD (ACC) ou (categoria A) ou (categoria B) – R$ 207,70

Primeira habilitação + Moto: Permissão para Dirigir – PD (ACC) e (categoria B) ou (categoria A e B) – R$ 276,94

Renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH – R$ 86,54

Segunda via da Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir – R$ 86,54

Carteira Nacional de Habilitação definitiva – R$ 86,54

Inclusão ou mudança de categoria – R$ 155,78

Alteração de dados cadastrais com emissão de PD ou CNH – R$ 86,54

Transferência de jurisdição – R$ 155,78

Inclusão ou mudança de categoria de outra Unidade da Federação – UF – R$ 155,78

Permissão para dirigir de outra Unidade da Federação – UF – R$ 86,54

Taxas de Exames

Reteste por reprovação no exame teórico – R$ 51,93

Reteste por reprovação ou falta no exame prático – R$ 69,23

Exames (teórico ou prático) com data e hora marcadas – R$ 173,09

Exame de Junta Médica – R$ 173,09

Exame de Junta Médica – R$ 173,09

Exame Médico – R$ 100,39

Exame Psicotécnico – R$ 135,01

Exame psicotécnico para candidatos aos Cursos de Diretor Geral e de Ensino, Instrutor de CFC e Examinador de Trânsito – R$ 138,47

Taxas de Credenciamento

Credenciamento de Centros de Formação de Condutores – CFC – R$ 1.038,51

Credenciamento de Diretor-Geral e de Ensino de CFC – R$ 259,63

Renovação anual de credenciamento de CFC – R$ 519,26

Renovação anual de credenciamento de Diretor Geral e de Ensino de CFC – R$ 207,70

Credenciamento de instrutor de CFC – R$ 173,09

Renovação de credenciamento de instrutor de CFC – R$ 138,47

Credenciamento de empresas diversas – R$ 1.038,51

Renovação de credenciamento de empresas diversas – R$ 519,26

Credenciamento de empresas diversas – R$ 1.038,51

Credenciamento de empresas diversas – R$ 1.038,51

Credenciamento de empresas diversas – R$ 1.038,51

Taxas para Condutores Habilitados no Estrangeiro

Registro de condutor estrangeiro – R$ 86,54

Permissão internacional para dirigir veículo automotor – R$ 276,94

Segunda Via da Permissão Internacional para Dirigir – R$ 117,70

Credenciamento de empresas diversas – R$ 1.038,51

Credenciamento de empresas diversas – R$ 1.038,51

Taxas de Serviços Administrativos

Certidão de habilitação – R$ 69,23

Segunda via de Licença de Aprendizagem de Direção Veicular – LADV – R$ 41,54

Serviços Bancários – R$ 5,54

Serviços de Correios – R$ 13,85

Taxas de Emissão de Documento de Veículos

Primeiro emplacamento – R$ 207,70

Licenciamento anual – R$ 207,70

Expedição de 2ª via CRV/CRLV – R$ 207,70

Expedição de via adicional de CRLV – R$ 207,70

Alteração de características de veículos – R$ 207,70

Inclusão ou baixa de reserva de domínio – R$ 207,70

Transferência de jurisdição – R$ 207,70

Mudança de categoria – R$ 207,70

Alteração de dados cadastrais no documento do veículo – R$ 207,70

Gravação ou regravação de chassi – R$ 207,70

Baixa do registro (irrecuperável, definitivamente desmontado, com Laudo de Perda Total, leiloado como sucata, transferência para outro país) – R$ 207,70

Transferência de propriedade – R$ 207,70

Taxa de Placas

Lacre ou relacração da placa – R$ 34,62

Expedição de placa de experiência – R$ 207,70

Reserva de placa especial – R$ 173,09

Taxa de Vistoria de Veículos

Vistoria de veículos de 2 e 3 rodas – R$ 24,23

Vistoria de veículos de 4 rodas até 9 lugares, ou até 3,5 ton – R$ 34,62

Vistoria de veículos de carga com peso bruto total acima de 3,5 ton – R$ 51,93

Vistoria de veículos de passageiros com capacidade (lotação) acima de 9 lugares – R$ 51,93

Vistoria de combinações de veículos (por unidade veicular) – R$ 51,93

Taxa de deslocamento de técnico para vistorias, por veículo (até 20km) – R$ 173,09

Taxa de deslocamento de técnico para vistorias, por veículo (acima de 20km) – R$ 173,09 + 1,21 p/km

Taxa de vistoria integrada de veículo de aluguel – R$ 34,62

Autorização para alteração de característica de veículos – R$ 34,62

Taxa de inspeção veicular de controle de gases poluentes e ruídos – R$ 138,47

Taxa de Depósito e Remoção de Veículos

Diárias de depósito de veículos apreendidos (2 ou 3 rodas) – R$ 24,23

Diárias de depósito de veículos apreendidos (4 rodas até 9 lugares, ou até 3,5 ton) – R$ 34,62

Diárias de depósito de veículos apreendidos (peso bruto total acima de 3,5 ton) – R$ 45,00

Diárias de depósito de veículos apreendidos (capacidade acima de 9 lugares) – R$ 51,93

Diárias de depósito de veículos apreendidos (combinações de veículos por unidade) – R$ 69,23

Remoção de veículos apreendidos (até 20km) – R$ 173,09

Remoção de veículos apreendidos (acima de 20km) – R$ 173,09 + 1,21 p/km

Taxas de Acréscimo por Atraso no Licenciamento

Acréscimo por atraso no licenciamento anual (até 30 dias da data do vencimento) – R$ 10,39

Acréscimo por atraso no licenciamento anual (de 31 a 60 dias da data do vencimento) – R$ 20,77

Acréscimo por atraso no licenciamento anual (de 61 a 90 dias da data do vencimento) – R$ 31,16

Acréscimo por atraso no licenciamento anual (acima de 90 dias da data do vencimento) – R$ 41,54

Taxa de Credenciamento e Autorização

Credenciamento de empresas operadoras de serviços de guinchos para veículos – R$ 1.038,51

Renovação do credenciamento de empresas operadoras de serviços de guinchos para veículos – R$ 519,26

Autorização/licença para trânsito de veículos – R$ 69,23

Autorização especial de trânsito – R$ 69,23

Autorização para veículos de transporte escolar – R$ 69,23

Credenciamento de empresa fabricante de placas – R$ 1.038,51

Renovação anual de credenciamento de empresa fabricante de placas – R$ 519,26

Autorização para instalação de luz intermitente rotativa em veículos prestadores de serviços de utilidade pública – R$ 69,23

Credenciamento de empresas – agentes financeiros – R$ 1.038,51

Renovação do credenciamento de empresas – agentes financeiros – R$ 519,26

Taxas de Serviços Administrativos

Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito – BOAT – R$ 121,16

Serviços bancários – R$ 5,54

Serviços de correios – R$ 13,85

Certidão de veículos – R$ 69,23

Guia de embarque – R$ 138,47

Taxas administrativas especiais – R$ 121,16

Fonte:(Com informações da Agência Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...